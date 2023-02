Hatay BB, Plevne maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.



Ligin ilk yarısını 5 galibiyetle 10. sırada tamamlayan Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 maçta da galibiyet alamadı.



Hatay Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'a 3-1, Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor'a 3-0 yenilerek ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yaptı.



Ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet ve 12 mağlubiyet sonucunda 16 puanla 10. sırada yer alan Hatay ekibi, 18. haftada 5 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Tokat Belediye Plevne'yi yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.



Başantrenör Ahmet Çoban, AA muhabirine, Efeler Ligi'nin seyir zevki ve kalitesi açısından dünyada sayılı liglerden biri olduğunu söyledi.



Ligde kalıcı olmak adına ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Çoban, sezonun ilk yarısını 14 takım arasında 10. sırada tamamladıklarını hatırlattı.



Sezonun ilk yarısında ligi tanıdıklarını dile getiren Çoban, ikinci yarıya ise istedikleri gibi başlayamadıklarını aktardı.



Çoban, ligdeki takımların hepsinin çok kaliteli olduğunu ve alt sıralara düşmemek için çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade etti.



"Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz"



Takımı güçlendirmek için imkanlar ölçüsünde transfer yapmaya çalıştıklarını belirten Çoban, şöyle konuştu:



"Kadromuzda revizyonlar yapıyoruz. Bu bağlamda Makedonya Milli Takımı pasörü Gjorgi Gjorgiev'i aldık. Geçen hafta da kadromuzu pasör çaprazıyla güçlendirdik. Polonya'dan Krystian Walczak'ı getirdik. Takımı ligde tutmak ve bulunduğumuz yerden biraz daha yukarılarda yer almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta Tokat'a gidiyoruz. Her ne kadar ligin sonuncusu, düşecekmiş gibi görünse de bu ligde çok tecrübeli bir ekip. Çok uzun yıllardır Efeler Ligi'nde oynuyorlar ve bir voleybol kültürü var. Kesinlikle hafife alınmayacak bir ekip. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tokat'tan galibiyetle ayrılıp hem bu mağlubiyet serisine son vermek hem de ligde biraz daha yukarılara tırmanıp yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Voleybolun beraberliği yok, galibiyet ve mağlubiyeti var. Tokat maçını kazanmak için ve bu hedef doğrultusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."



Çoban, taraftarların tribünlerdeki yerlerini almalarını ve takımlarını daha fazla desteklemelerini istedi.



Furkan Aydın: "Bundan sonraki maçlar bizim için çok kritik"



Takımın orta oyuncusu Furkan Aydın ise ligde istedikleri yerde olmadıklarını ve üst sıralara tırmanmak için çalıştıklarını belirtti.



Takımdan ayrılan oyuncular ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle güçlerinin biraz düştüğünün altını çizen Furkan, "Ligin ilk yarısında 5 kritik galibiyet aldık. Sakatlıklar ve takımdan ayrılan oyuncularımız oldu. Bu durum açıkçası bizim gücümüzü biraz düşürdü. Aksiliklerle boğuşuyoruz. Şu an yeni bir havaya girmiş bulunmaktayız. Güzel şeyler başarmak istiyoruz. Ligin ikinci yarısına istediğimiz gibi başlayamadık. İyi savaştığımız ve savaşamadığımız maçlar oldu. Bundan sonraki karşılaşmalar, bizim yerimizi belirleyecek ve üstlere tırmanmamızı sağlayacak kritik maçlar." ifadelerini kullandı.



Furkan, bu hafta deplasmanda oynayacakları Tokat Belediye Plevne maçını kazanarak çıkış yakalamak istediklerini söyledi.



Bir diğer orta oyuncu Turgut Lelik de ligin ikinci yarısındaki kötü gidişata son vermek istediklerini dile getirdi.



Tokat Belediye Plevne ile yapacakları karşılaşmayı çıkış maçı olarak gördüklerinin altını çizen Turgut, şunları kaydetti:



"Bütün hazırlıklarımızı Tokat maçını kazanmak için yapıyoruz. Hocalarımız, oyuncu grubu olarak bu maça odaklanmış durumdayız. Aslında Tokat zayıf gibi görünen ama çok güçlü gençlerden oluşan bir takım. Bence kolay bir maç olmayacak. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Bu hafta kesinlikle galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Umarım böyle olur ve bundan sonra galibiyet serisi yakalarız. İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak, ikincisi ise ilk 8'de tamamlamak."