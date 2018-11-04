Hasan Şaş'tan paylaşım! 'Salmışlar üstüme...'

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından çıkan olaylarda yer alan Hasan Şaş sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hasan Şaş, dikkat çekici ifadeler kullandı.
Hasan Şaş'ın paylaşımında "Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah ne sultan" ifadeleri yer aldı.
İşte Hasan Şaş'ın paylaşımı;
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hasan Şaş, dikkat çekici ifadeler kullandı.
Hasan Şaş'ın paylaşımında "Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah ne sultan" ifadeleri yer aldı.
İşte Hasan Şaş'ın paylaşımı;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın