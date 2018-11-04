  •  
    Şaş sessizliğini bozdu! "Salmışlar üstüme ve..."
  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor! Yine olmadı!
  •  
    Beşiktaş dinamosunu sarı kart ile kaybetti!..
  •  
    Çalhanoğlu için FLAŞ gelişme! Ayrılık yakın...
  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi

Hasan Şaş'tan paylaşım! "Salmışlar üstüme..."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylarda yer alan Hasan Şaş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Hasan Şaş'tan paylaşım! 'Salmışlar üstüme...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2018 00:04
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından çıkan olaylarda yer alan Hasan Şaş sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hasan Şaş, dikkat çekici ifadeler kullandı.

Hasan Şaş'ın paylaşımında "Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah ne sultan" ifadeleri yer aldı.

İşte Hasan Şaş'ın paylaşımı;



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için