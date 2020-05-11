Hasan Şaş, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldığını duyurdu

Haber; Sporx.com
Hasan Şaş, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı
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11 Mayıs 2020 16:04
Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hasan Şaş, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın" dedi.

GALATASARAY'DAN MESAJ

"Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" 

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