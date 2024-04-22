Hasan Arat'ın teknik adam şifresi: ''Tecrübe''

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, profil olarak tecrübeli bir isim arıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'ın teknik adam şifresi: ''Tecrübe''
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22 Nisan 2024 09:39
Teknik direktör Fernando Santos'un sözleşmesine son verilmesinin ardından, U19'un hocası Serdar Topraktepe ile yola devam eden Beşiktaş'ta sıradaki teknik adam merak konusu oldu...

Sezon başından bu yana 5 farklı hocayla 6 dönemde çalışan Siyah-Beyazlılar, bu kez doğru bir tercihle istikrarı sağlamak istiyor.

TECRÜBELİ VE STRESİ KALDIRABİLECEK BİR İSİM 

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bu doğrultuda yeni teknik adam arayışlarında dümeni devraldı. Beşiktaş'ın 1 numarası, takımın başında tecrübeli ve lig yarışındaki stresi kaldırabilecek, oyuncularla iletişimi kuvvetli bir hoca istiyor.

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın daha önce söylediği gibi yerli ve yabancı adaylar masada duruyor. 

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