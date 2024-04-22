Hasan Arat'ın teknik adam şifresi: ''Tecrübe''

Teknik direktör Fernando Santos'un sözleşmesine son verilmesinin ardından, U19'un hocası Serdar Topraktepe ile yola devam eden Beşiktaş'ta sıradaki teknik adam merak konusu oldu...
Sezon başından bu yana 5 farklı hocayla 6 dönemde çalışan Siyah-Beyazlılar, bu kez doğru bir tercihle istikrarı sağlamak istiyor.
TECRÜBELİ VE STRESİ KALDIRABİLECEK BİR İSİM
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bu doğrultuda yeni teknik adam arayışlarında dümeni devraldı. Beşiktaş'ın 1 numarası, takımın başında tecrübeli ve lig yarışındaki stresi kaldırabilecek, oyuncularla iletişimi kuvvetli bir hoca istiyor.
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın daha önce söylediği gibi yerli ve yabancı adaylar masada duruyor.
Sezon başından bu yana 5 farklı hocayla 6 dönemde çalışan Siyah-Beyazlılar, bu kez doğru bir tercihle istikrarı sağlamak istiyor.
TECRÜBELİ VE STRESİ KALDIRABİLECEK BİR İSİM
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bu doğrultuda yeni teknik adam arayışlarında dümeni devraldı. Beşiktaş'ın 1 numarası, takımın başında tecrübeli ve lig yarışındaki stresi kaldırabilecek, oyuncularla iletişimi kuvvetli bir hoca istiyor.
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın daha önce söylediği gibi yerli ve yabancı adaylar masada duruyor.