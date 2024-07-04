Hasan Arat: 'Benim önceliğim Beşiktaş'

"Beni aday gösteren adaylar oldular ama önceliğim Beşiktaş." ifadelerini kullandı.





Benim ikinci dönemim. Bence Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız." sözlerini sarf etmişti.



MURAT ÖZKAYA ADAY OLDU



Öte yandan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ise "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki..." yanıtını vermişti.