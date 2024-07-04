Hasan Arat: "Benim önceliğim Beşiktaş"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat: 'Benim önceliğim Beşiktaş'
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04 Temmuz 2024 20:15
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.

Kendisini öneren bazı kulüpler olduğunu söyleyen Arat, "Beni aday gösteren adaylar oldular ama önceliğim Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ BIRAKIYOR

Kulüpler Birliği'nin mevcut başkanı olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevi bırakacağını açıklayarak "Benim ikinci dönemim. Bence Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız." sözlerini sarf etmişti.

MURAT ÖZKAYA ADAY OLDU

Öte yandan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ise "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki..." yanıtını vermişti.
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