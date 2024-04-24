Harry Maguire: "Coventry, hayal kırıklığı"

Manchester United'ın yıldızı Harry Maguire, FA Cup yarı final maçında penaltılar sonucu eledikleri Coventry maçıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Harry Maguire: 'Coventry, hayal kırıklığı'
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24 Nisan 2024 17:17
Manchester United'ın yıldızı Harry Maguire, FA Cup yarı final maçında penaltılar sonucu eledikleri Coventry maçıyla ilgili konuştu.

Harry Maguire yaptığı açıklamada, "Coventry maçında tuhaf bir duygu karışımı vardı. Uzatmalarda yeniden toparlanmamız, kazanmak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekiyordu. Sonunda başardık." dedi.

Hayal kırıklığına değinen İngiliz oyuncu, "Burada oynamak büyük sorumluluk gerektiriyor. Bu maçın son 20 dakikasında büyük hayal kırıklığı yaşattık." ifadelerini kullandı.

Maguire ayrıca, "Ne olursa olsun FA Cup'ta finaldeyiz. Hep bu turnuvaları hayal etmişizdir. Takım olarak mutluyuz." açıklamasını yaptı.

Manchester United, FA Cup finalinde Chelsea'yi eleyen Manchester City ile oynayacak. 

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