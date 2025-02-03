Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, yıldız oyuncusu Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a takas ederek "çalkantılı geçme potansiyeli olan bir yaz döneminin" önüne geçtiğini söyledi.



Harrison, Dallas Morning News'den Brad Townsend'e yaptığı açıklamada, Mavericks'in Doncic ile süpermaksimum sözleşme uzatma müzakereleri yapacağı "çalkantılı olması muhtemel bir yaz döneminin" önüne geçtiğini iddia etti:



"Süpermaksimum sözleşme için uygun olacağı ve ayrıca herhangi bir sözleşmeden çekilme opsiyonuna bir yıl uzakta olacağı için, gerçekten çalkantılı bir yaz olacağını düşündük. Ve böylece bunun önüne geçtiğimizi hissettik. Takımların kendisi müsait olur olmaz kadroya katmak için sıraya geçeceklerinin farkındaydık."



Mavs'in Doncic'e aylar önce "kondisyon eksikliği" nedeniyle süpermaksimum uzatma kontratı verme konusunda tereddüt etmeye başladığı öne sürüldü.



Dallas ekibinin ayrıca Doncic için takas konusunda Lakers dışında başka bir takımla da görüştüğü söylendi.



Harrison son olarak, Doncic'e bu takas sonrası mesaj attığını ve telefon mesajı bıraktığını ancak kendisiyle doğrudan iletişim kurmadığını sözlerine ekledi.



