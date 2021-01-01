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Harden: "Nash ile ikiziz, yalnızca ten renklerimiz farklı"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, koçu Steve Nash ile "ikiz" olduklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, koçu Steve Nash ile "ikiz" olduklarını söyledi.

The Athletic'ten Alex Schiffer ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Harden, Nash ile olan ilişkisi hakkında güçlü ifadeler kullanarak, aralarındaki çarpıcı benzerliklere dikkat çekti:

"Biz ikiziz. Sadece ten renklerimiz farklı.

Oyunu farklı bir seviyede görüyor. Yaz döneminde, ikimiz de birçok kez birbirimizi arayıp takım olarak nasıl daha iyiye gidebileceğimizi konuşmuştuk.

Aramızda, 'Sahada şunu gördüğünü fark ettim ama bir dahaki sefere belki şuna da bakarsın' gibi cümleler kurduğumuz, sürekli bir iletişim var.

Her zaman, sahada olup bitenlere ve daha iyi yapabileceğim şeylere yönelik konuşuyoruz. Nihayetinde bu, ekibimizi de daha iyi hale getirecek şeyler."


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