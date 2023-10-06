Philadelphia 76ers yıldızı James Harden'ın, takımın antrenman kampına katılma sebebinin halen LA Clippers'a takas edilme umudu olduğu iddia edildi.



Yaz döneminde takımın genel menajeri Daryl Morey ile ilişkisini, kendisine "yalancı" olarak nitelendirerek gergin bir duruma sokmuş olan Harden, sürpriz bir şekilde, takımın antrenman kampında beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmıştı.



Bu beklenmedik hamle, özellikle de Harden'ın Clippers'a takas edilme yönündeki kararlı talebi göz önüne alındığında şaşırtıcı bir hamle olarak görülmüştü.



Harden'ın antrenman kampındaki varlığı çelişkili görünüyor olsa da, The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick, yıldız oyuncunun bu hamlesinin geçmişte Ben Simmons'ın karşılaştığına benzer mali cezalardan kaçınma isteğinden kaynaklandığını belirttiler.



Simmons, takas talebinde bulunduktan sonra 76ers'ın antrenman kampına katılmamış ve bu durum kendisine yaklaşık 20 milyon dolara mal olmuştu.



Ek olarak, Harden'ın Clippers'a takas olasılığı konusunda halen iyimser olduğu ve süreç boyunca dikkati dağıtmamanın kendi çıkarına olduğuna inandığı belirtildi.



