Harden'ın kampta olma sebepleri: "Clippers umudu ve para cezası yememek"

Philadelphia 76ers yıldızı James Harden'ın, takımın antrenman kampına katılma sebebinin halen LA Clippers'a takas edilme umudu olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Harden'ın kampta olma sebepleri: 'Clippers umudu ve para cezası yememek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2023 14:07
Philadelphia 76ers yıldızı James Harden'ın, takımın antrenman kampına katılma sebebinin halen LA Clippers'a takas edilme umudu olduğu iddia edildi.

Yaz döneminde takımın genel menajeri Daryl Morey ile ilişkisini, kendisine "yalancı" olarak nitelendirerek gergin bir duruma sokmuş olan Harden, sürpriz bir şekilde, takımın antrenman kampında beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmıştı.

Bu beklenmedik hamle, özellikle de Harden'ın Clippers'a takas edilme yönündeki kararlı talebi göz önüne alındığında şaşırtıcı bir hamle olarak görülmüştü.

Harden'ın antrenman kampındaki varlığı çelişkili görünüyor olsa da, The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick, yıldız oyuncunun bu hamlesinin geçmişte Ben Simmons'ın karşılaştığına benzer mali cezalardan kaçınma isteğinden kaynaklandığını belirttiler.

Simmons, takas talebinde bulunduktan sonra 76ers'ın antrenman kampına katılmamış ve bu durum kendisine yaklaşık 20 milyon dolara mal olmuştu.

Ek olarak, Harden'ın Clippers'a takas olasılığı konusunda halen iyimser olduğu ve süreç boyunca dikkati dağıtmamanın kendi çıkarına olduğuna inandığı belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery