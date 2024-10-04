Harden: "Ben, NBA'in uyum sağlaması gerektiği oyunculardanım"

LA Clippers guardı James Harden, kendisinin "NBA'in uyum sağlaması gereken" oyunculardan biri olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Harden: 'Ben, NBA'in uyum sağlaması gerektiği oyunculardanım'
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04 Ekim 2024 15:20
LA Clippers guardı James Harden, kendisinin "NBA'in uyum sağlaması gereken" oyunculardan biri olduğunu iddia etti.

Harden, NBA'e girdiğinden beri daha hızlı tempolu hücumlara nasıl uyum sağlamak zorunda kaldığı sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

"Ben NBA'in uyum sağlamak zorunda kaldığı kişilerden biriyim. Burada sürekli işim üzerine çalışıyorum ve bunu severek yapıyorum."

Kariyerinde 10 kez All-Star ve üç kez sayı kralı olan 35 yaşındaki Harden, 16. NBA sezonuna giriyor ve Clippers guardı, geçen sezon 51 galibiyet alan ekipte ortalama 16,6 sayı, 8,5 ribaund ve 5,1 asist kaydetmişti.

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