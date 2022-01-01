Harden'a göre bu sezon MVP, Durant!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, takım arkadaşı Kevin Durant'in bu sezonun MVP'si olduğunu söyledi.



ESPN'den Malika Andrews ile yaptığı röportajda Harden, Durant'i 2021-22 sezonunun MVP'si olarak nitelendirdi:



"Oyunu aşırı cilalı. Sahada gitmek istediği noktaları bilen ve oralara gidebilen doğal bir yetenek. Şutu sokup sokmaması savunmaya değil, ona bağlı."



Durant, maç başına 29.7 sayı, 7.9 ribaund ve 5.9 asist ortalamalarıyla bu sezon ligin en iyi oyuncularından biri oldu. Brooklyn ekibi ise, 23-10'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nda Chicago Bulls ile zirveyi paylaşıyor.



