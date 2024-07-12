Hapoel Beer Sheva, Assombalonga'yı istiyor

Hapoel Beer Sheva, Antalyaspor'dan Britt Assombalonga ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; AA
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Hapoel Beer Sheva, Assombalonga'yı istiyor
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12 Temmuz 2024 12:32
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 12:34
Antalyaspor'un geçtiğimiz sezon başında 1+1 yıllığına renklerine bağladığı ancak sözleşmesinde yer alan opsiyonun kullanılmadığı Britt Assombalonga'nın talibi çıktı.

Süper Lig'den teklif alamayan Kongolu futbolcuya, Antalyaspor'dan arkadaşı Ramzi Safouri'nin eski takımı Hapoel Beer Sheva talip oldu. İsrail ekibinin 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve resmi temasların da kısa süre içerisinde başlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon başında İngiliz ekibi Watford'dan transfer edilen golcü futbolcu, Kırmızı-Beyazlı formayla beklenen performansı sergileyemedi. Toplamda 26 maça çıkan ve 864 dakika oyunda kalan Assombalonga, 6 gol üretti.

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