Hansi Flick'ten Lionel Messi yanıtı!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lionel Messi'yi çalıştırma ihtimaliyle ilgili konuştu ve Arjantinli yıldızı övdü.
Flick, Barcelona'nın eski oyuncusu Messi'nin Camp Nou'ya gelmesinin ardından gelen soruları yanıtladı.
"NEDEN OLMASIN?"
Messi ile çalışmak isteyip istemediği sorulduğunda Flick şöyle konuştu:
"Neden olmasın? Son on ya da daha fazla yılın en iyi futbolcusu. Onun oyununu her zaman takdir ettim."
"BANA SORULACAK BİR KONU DEĞİL"
Ancak Alman teknik adam, sözleşme durumuna dikkat çekerek beklentileri sınırladı:
"Onun sözleşmesi 2028'e kadar, benimki ise 2027'ye kadar. Bu yüzden bunun bana sorulacak bir konu olduğunu düşünmüyorum." dedi.
