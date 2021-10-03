Hamza Hamzaoğlu: 'Diagne'yi faulle durdurmalıydık'

Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Son dakikada yedikleri golün öncesinde faul olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Futbol adına güzel oldu, izleyenlere keyifli bir akşam izlettik ama bu maçtan en kötü 1 puan almamız gerekiyordu. Oyuncularımın verdiği mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Hem penaltı şansımız vardı, hem mağlup olmama şansımız vardı. Ayberk'e yapılan müdahale faul, hakem onu vermedi. Ceza yayı üzerinde faul kullanmamız gerekirdi, onu dikkate almadılar. Her şeye rağmen Diagne'yi faulle durdurmalıydık, sarı kartla durdurup en azından beraberliği alabilirdik, nasip." dedi.



Takım olma yolunda adımlar attıklarını belirten teknik adam, "Soyunma odasında herkes üzgündü, bu mücadelenin hakkı en kötü 1 puan olmalıydı. Şu anda puana bakmayacağız, mücadeleyi bundan sonraki maçlara yansıtmaya çalışacağız. İyi bir takım olduk, bunları kazandık en azından bu maçta." ifadelerini kullandı.



