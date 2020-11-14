Hamza Hamzaoğlu: 'Bursaspor'da hayalimiz şampiyonluktu'

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımına dair açıklamalarda bulundu ve Bursaspor döneminden bahsetti.



Hamza Hamzaoğlu açıklamasında; "Biz hep topun ucunda dolaşıyoruz, uçurumun kenarındayız, bizim işimiz bu. Bundan da korkumuz, kaygımız yok. Biz, bizimle mutlu olan ve başaracağına inanan insanlarla birlikte oluyoruz. Bunu hissettiğimizde, geri kalan hiçbir şey bizim huzurumuzu da kaçırmaz, hedefimizden de alıkoymaz." dedi.



"FUTBOLDAN NEMALANANLAR VAR"



Yeni Malatyaspor teknik direktörü sözlerine; "Futboldan nemalanan bir kesim var, bu böyle olmasa kulüpler böyle olmaz. Siz gidip bir kulübün kasasındaki parayı koruyabiliyorsanız, o zaman hedefteki adamsınız. Biz gittiğimiz her kulübü sahiplendik, değer verdik, maddi ve manevi zarar görmesini engelleyecek davranışlarda bulunduk. Bu bazı insanların nemalanmasına engel oldu. O yüzden sizi yıpratmalılar. İyi işler yapıyorsanız, sosyal medyadan sizi yıpratıp, göndertip, para kazanacak bir kesim var. Bu gerçekleri konuşmak lazım yoksa asırlık çınarlar kapanıp gider. Bunları açık yüreklilikle konuşmalıyız. Sosyal medyada kötü niyetliler yazıyorlar, oraya kapılmayın." diyerek devam etti.



Hamza Hamzaoğlu açıklamalarını; "Bursaspor'a şampiyonluklar yaşarız diye hayal kurarak gittim ama gördüm ki çok farklı şeyler yaşanıyor orada. Gençler oynattım. Bursaspor'un çok kıymetli bir altyapısı var, şimdi mecburen oynuyor orada çocuklar. Mecburiyetten olmasın, kulüplerimiz kendi ayakları üzerinde durabilsin." diyerek bitirdi.



