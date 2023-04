Hamsik'ten geleceği için açıklama

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Il Mattino'ya açıklamalarda bulundu. Hamsik, Napoli'nin ligdeki performansı ve geleceği hakkında da konuştu. İşte Hamsik'in sözleri...



"NİHAYET ŞAMPİYONLUK GELDİ"



"Napoli ile gurur duyuyorum. Benden her yıl İtalya Ligi'ni kazanmamı isteyen Napolitenleri düşünmek büyük bir mutluluk. Ve şimdi nihayet şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluk taraftarlar için çok önemli. Çünkü çok uzun zamandır şampiyon olmaya yakındık ve sadece bir adım uzağındaydık. İnsanların Napoli'yi nasıl yaşadıklarını bildiğim için, onların Napoli için ne anlama geldiğini de çok iyi biliyorum."



"NAPOLI BENİM BİR PARÇAM"



"Taraftarlarla sürekli konuştuğumda 'Scudetto'yu kazanmalıyız' diyorlardı. Bu herkes için gerçekleşen bir rüya. Ve takım adına, yönetenler adına, doktorlar adına, Castel Volturno'nun koruyucuları adına çok mutluyum. Bu onlar için bir zafer. Napoli benim bir parçam, bu Scudetto benim değil, onu savaşıp kazananların. Unutulmaz kutlamalar yaşadım, 2012'de 22 yıl hiçbir şey kazanamadığım İtalya Kupası'nda olduğu gibi."



"Temmuz 2007'de Napoli'ye geldim. "Pocho ve ben, 'Bu ikisi kim?' diyen insanlarla birlikte geldik. Ekip tarafından desteklendik ve bugünlere kadar geldik. Kvara ve Kim Min-jae'nin yaptığı gibi."



"SEZONUN MVP'Sİ LOBOTKA"



"Sezonun MVP'si bana göre Lobotka. Kesinlikle benim gibi bir Slovak olduğu için bunu demiyorum, yetenekli, soğukkanlı ve nitelikleri olan bir oyuncu. Bu da Napoli'nin oyununda bir adım öne geçmesini sağladı. Lobotka'yı Celta Vigo'dan transfer edecekleri zaman bana danıştılar bu doğru. Ben de tereddüt etmedim: 'Onunla sözleşme imzalayın ve on yıl boyunca sorunu çözmüş olacaksınız'. Beni dinlediler ve mutluyum. Onunla sürekli olarak görüşüyorum."



"TRABZON GİBİ OLACAK"



"Napoli taraftarlarının tutkularını biliyorum. Geçen yıl burada, Trabzon'da kazandıkları Türkiye şampiyonluğu için altı kez parti düzenlediler. Sanırım Napoli'de de aynısı olacak. Bu kutlamayı hep hayal etmişimdir, uzaktan tadını çıkaracağım."



"NAPOLI LİGİ VE RAKİPLERİNİ DOMİNE ETTİ"



"Bana rakipler diğer yıllara göre daha az zayıfmış gibi gelmiyor. Inter ve Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde, Avrupa ve Konferans Ligi'nde de pek çok başka takım var. Bu Napoli'nin gücünden kaynaklandığı anlamına geliyor. Napoli rakiplerini ve ligi domine etti."



"LİGİ KAZANMAYI ÇOK İSTİYORDU"



"Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ligi kazanmayı çok istiyordu. Coppa Italia ve İtalya Süper Kupa'yı kazandıktan sonra onu mutlu gördüm. Şimdi nasıl olacağını hayal bile edebiliyorum."



"ELENMEK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"



"Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri hayal kırıklığı yarattı. Napoli, Milan'dan çok daha güçlü bir takım, ligdeki puan tablosu da bunu açıkça söylüyor. Ama lig o kadar değerli ki, insana her şeyi unutturan olağanüstü bir şey."



"KAZANMAK İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPARIM"



"Ben Napoli ile şampiyonluk yaşayamadım. Bunun için de hiçbir pişmanlığım yok. Scudetto'yu kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptım. 12 yıl boyunca enerjimin her zerresini verdim. Tüm takım arkadaşlarımın yaptığı gibi."



FUTBOLU BIRAKACAK MI?



"Sezon sonunda emekli olup olmayacağımı bilmiyorum. Şu an düşünmek istemediğim bir şey. Trabzonspor'da sezonu bitirmeyi düşünüyorum ve ondan sonra geleceğime bakacağım. Belki haziran ayında Napoli'ye geleceğim, taraftarları biliyorum hala şampiyonluğu kutluyor olacaklar" diyerek sözlerini tamamladı."



TRABZONSPOR PERFORMANSI



Trabzonspor kariyerinde 59 maça çıkan 35 yaşındaki Marek Hamsik, 4 gol ve 5 asist kaydetti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slovak oyuncu, 1 Temmuz 2021 tarihinde IFK Göteborg takımından ayrıldıktan sonra bordo-mavili takıma transfer olmuştu.









