Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Ferrari sürücüleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine pilotu Pierre Gasly, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi. Organizasyondan yapılan açıklamada, yarış sonrası yapılan kontrollerde Hamilton'ın aracındaki tahtanın gereken seviyeden fazla aşınması, Leclerc ve Gasly'nin ise minimum araç ağırlığının karşılanmaması gerekçeleriyle diskalifiye edildiği belirtildi.



Çin Grand Prix'sinde Monakolu pilot Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton 6'ncı, Fransız sürücü Gasly ise 11'inci sırayı almıştı.



Diskalifiye kararlarının ardından F1'de pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan



2. Max Verstappen (Hollanda): 36



3. George Russell (Büyük Britanya): 35



4. Oscar Piastri (Avustralya): 34



5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22



Takımlar



1. McLaren: 78



2. Mercedes: 57



3. Red Bull: 36



4. Williams: 17



5. Ferrari: 17



