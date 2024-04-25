Halkbank'ta ayrılık kararı

Halkbank, Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile yola devam etmeme kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ta ayrılık kararı
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25 Nisan 2024 13:02
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Halkbank, Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile devam etmeme kararı aldı.

Başkent kulübü, şampiyon tamamlanan 2023-2024 sezonunda takımın başantrenörlüğünü yapan Kovac'ın sözleşmesinin uzatılmadığını duyurdu.

Kovac'ın yanı sıra kaptan Nimir Abdelaziz ile Fransız Earvin Ngapeth'nin sözleşmelerinin de yenilenmediğini açıklayan Halkbank Spor Kulübü, üç isme başarı diledi.

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