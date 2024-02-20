Halkbank'ın yarı finalde rakibi Lube Civitanova

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Cucine Lube Civitanova'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ın yarı finalde rakibi Lube Civitanova
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20 Şubat 2024 16:06
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 21 Şubat Çarşamba (yarın) İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımıyla karşılaşacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Bulgaristan'dan Dobromir Dobrev ile Macaristan'dan Peter Szabo hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı ise 28 Şubat'ta İtalya'da oynanacak.

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