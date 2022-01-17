Halkbank'ın Challenge Kupası'nda hükmen galip

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Challenge Kupası son 16 turunda Union Raiffeisen ile yapması planlanan iki maç, Avusturya temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.
Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamada, yarın ve 19 Ocak Çarşamba günü Union Raiffeisen ile Ankara'da oynanması planlanan iki karşılaşmanın, Avusturya temsilcisinin birçok oyuncusunda Kovid-19 çıkması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Union Raiffeisen'in Türkiye'ye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) hükmen galip ilan ederek turu geçmesine karar verdiği Halkbank, çeyrek finale yükseldi.
Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamada, yarın ve 19 Ocak Çarşamba günü Union Raiffeisen ile Ankara'da oynanması planlanan iki karşılaşmanın, Avusturya temsilcisinin birçok oyuncusunda Kovid-19 çıkması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Union Raiffeisen'in Türkiye'ye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) hükmen galip ilan ederek turu geçmesine karar verdiği Halkbank, çeyrek finale yükseldi.