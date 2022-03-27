Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda gözler lige çevrildi

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinde, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Fransa temsilcisi Narbonne Volley'e 3-1 yenilen, altın seti de 21-19 kaybederek organizasyonu ikinci tamamlayan Halkbank'ta Kübalı pasör çaprazı Fernando Hernandez açıklamalarda bulundu.



AXA Sigorta Efeler Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Halkbank, 25. hafta maçında Pazartesi günü İzmir'de Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te Arkas Spor ile karşılaşacak.



Kulübün açıklamasında görüşlerine yer verilen Halkbank'ın Kübalı pasör çaprazı Fernando Hernandez, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "İki ekip arasında yüksek kalitede bir rekabet yaşanıyor. Halkbank olarak artık lige döndük, tüm konsantrasyonumuzu buraya yönlendireceğiz. Ligi lider bitirmeyi garantilesek de İzmir'e galibiyet almaya gidiyoruz. Arkas Spor her zaman saygıyı hak eden bir kulüp ama biz galibiyet ve üç puan alan taraf olmak arzusundayız." ifadelerini kullandı.





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