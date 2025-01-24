Halit Albayrak: 'Kızlarımız altın madalyayı söküp aldılar'

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Kadınlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nu zirvede tamamlayıp altın madalya kazanarak zoru başardıklarını söyledi.



Başkan Albayrak, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan şampiyonanın tamamlanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Turnuvada 4'te 4 yaparak şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Halit Albayrak, "Kızlarımız zoru başardı. İlk defa bu yaş grubunda altın madalyayla taçlandırdılar. Çok heyecanlıyız. Altını söküp aldılar. Halkımıza tarifsiz bir gurur yaşattılar. Kızlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında iki buz hokeyi sporcusunun da hayatını kaybettiğini belirten Albayrak, "Bu altın madalyayı onlara da armağan etmek istiyorum. Onların hüznüyle maça başladık. Yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.



Halit Albayrak, milli takımın mücadele edeceği 2. Klasman A Grubu'nda kalıcı olmak ve madalya kazanmak istediklerini de kaydetti.



- Başantrenör Alper Solak: "Çok mutluyum"



18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Başantrenörü Alper Solak, ev sahipliği yaptıkları turnuvada şampiyonluk ipini göğüsledikleri için çok mutlu olduğunu aktardı.



Şampiyonaya iyi hazırlandıklarının altını çizen Solak, "Çok mutluyum. Ev sahipliği yaptığımız turnuvada altın madalyayı almak çok sevindirici. Meksika maçı bizi biraz zorladı ama hedefimizden şaşmadık. İzlanda'yı yendik ve seyircimizin önünde altın madalyayı aldık. 2. Klasman A Grubu'na yükseldik. Hedefimizi yükselterek orada da madalya almak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



- Erva Kanat: "Emeklerimizin karşılığını aldık"



Turnuvanın en iyi kalecisi ünvanına layık görülen Erva Kanat, altın madalyayı hak ettiklerini belirtti.



İzlanda karşısında çok iyi bir takım oyunu ortaya koyduklarını vurgulayan Erva, "Çok çalıştık ve emek verdik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir takım oyunu oynayarak emeklerimizin karşılığını aldık. Herkes kendisine düşen görevi yaptı. Karşılığını aldık ve altın madalyayı boynumuza taktık. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



