Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Olympiakos, AEK'yi geçti!

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Yunanistan Süper Lig Şampiyona Grubu 4. hafta maçında Olympiakos, AEK'yi 2-0 mağlup etti.
Olympiakos'un gollerini 43. dakikada Kristoffer Velde ve 74. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, Şampiyona Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. AEK ise Şampiyona Grubu'nda çıktığı 4 maçın hepsini kaybetmiş oldu.
Olympiakos, puanını 69'a yükseltirken, AEK 53 puanda kaldı.
Yunanistan Süper Lig Şampiyona Grubu 4. hafta maçında Olympiakos, AEK'yi 2-0 mağlup etti.
Olympiakos'un gollerini 43. dakikada Kristoffer Velde ve 74. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.
HALİL UMUT MELER YÖNETTİ
Karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler düdük çaldı.
Meler, mücadelede 5 kez sarı kartına başvurdu.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, Şampiyona Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. AEK ise Şampiyona Grubu'nda çıktığı 4 maçın hepsini kaybetmiş oldu.
Olympiakos, puanını 69'a yükseltirken, AEK 53 puanda kaldı.
Olympiakos, geçen hafta Yunanistan Süper Lig'te şampiyonluğunu ilan etmişti.