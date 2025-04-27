Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Olympiakos, AEK'yi geçti!

Yunanistan Süper Lig Şampiyona Grubu 4. hafta maçında Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Olympiakos, AEK'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Olympiakos, AEK'yi geçti!
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27 Nisan 2025 21:56

Yunanistan Süper Lig Şampiyona Grubu 4. hafta maçında Olympiakos, AEK'yi 2-0 mağlup etti.

Olympiakos'un gollerini 43. dakikada Kristoffer Velde ve 74. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

Karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler düdük çaldı.

Meler, mücadelede 5 kez sarı kartına başvurdu.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Olympiakos, Şampiyona Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. AEK ise Şampiyona Grubu'nda çıktığı 4 maçın hepsini kaybetmiş oldu.

Olympiakos, puanını 69'a yükseltirken, AEK 53 puanda kaldı.

Olympiakos, geçen hafta Yunanistan Süper Lig'te şampiyonluğunu ilan etmişti. 

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