Halil Umut Meler'den flaş karar!

Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası kendisine saldıran 3 kişiden de şikayetçi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler'den flaş karar!
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12 Aralık 2023 01:06
Son güncelleme 12 Aralık 2023 01:57
Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı.

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade verdi. Görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.

Meler'e saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

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