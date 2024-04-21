Halil Özer'den İsmail Kartal'a eleştiri!

Halil Özer, Olympiakos maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a eleştiride bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halil Özer'den İsmail Kartal'a eleştiri!
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21 Nisan 2024 09:55
Halil Özer, Milliyet'te Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiği maç için yorumda bulundu.

Özer, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için, "Bir yıllık emeğe kendi ellerinle son verdin" yorumu yaptı.

Halil Özer'in yorumları şu şekilde:

"Sayın İsmail hocam; şimdi ilk Olympiakos maçının ilk yarısında Zajc ve Krunic ikilisinin başına ne bela açtığını yaşadın... Paçayı zor kurtardın... Fred, Ferdi ve İsmail ile takımın nasıl dönüştüğünü gördün... Ve 2. maçın uzatmalarında yani en kritik anlarında yine Zajc ve Krunic'e döndün. Fred, İsmail, Dzeko ve İrfan Can'ı çıkardın, turu verdin. Neye göre, hangi akla göre, hangi taktik anlayışına göre... Olmadı hocam. Hiç olmadı... Neredeyse bir yıllık emeğe kendi ellerinle son verdin... Senden üç gömlek düşük takıma elendin..."

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