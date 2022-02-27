Halil Dervişoğlu'nun yüzü asıldı, kadro dışı kaldı

Çaykur Rizespor maçını taraftarla barışma fırsatı olarak gören Galatasaray'da bu karşılaşma için takım kampa alınırken yönetim de 3 puan için prim verileceğini açıkladı.



Teknik direktör Domenec Torrent ise yaptığı kadro seçimi ile hesap kesti!



Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçının uzatmalarında gelen penaltı kararı sonrasında hiç sevinmeyen ve somurtkanbir şekilde kulübede oturması nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Halil Dervişoğlu kadroya alınmadı.



Oimpiu Mıorutan ve Arda Turan da yine kesik yiyen oyuncular oldu.



Torrent, takımını 4-3-3 sistemiyle sahaya sürmeyi düşünürken, sarı - kırmızılı ekibin orta sahada Pulgar - Berkan - Cicaldau üçlüsü ile oynaması bekleniyor.





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