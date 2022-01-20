Halil Dervişoğlu, haftalar sonra gol attı

Halil Dervişoğlu, Süper Lig'de 6 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu, haftalar sonra gol attı
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20 Ocak 2022 23:09
Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Süper Lig'de 6 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Son olarak 15. haftada 4 Aralık 2021'deki Altay karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Halil, sonrasında ligdeki Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor mücadelelerini boş geçti.

Geçen maçlarda bazı taraftarların tepki gösterdiği Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükseltti.

 

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