Halil Akbunar için Galatasaray da devrede!

Göztepe'de takım kaptanlarından Halil Akbunar da ayrılığın eşiğinde olan isimler arasında yer alıyor.



Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edilmişti. Yerli oyuncu transferine son dönemde büyük önem veren Fenerbahçe'nin bu sezonki gözdesi Halil Akbunar oldu. Küme düşen Göztepe'nin başarılı oyuncusu için temaslar devam ediyor. Yönetimin, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi.



GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE HALİL ÇALIMI



Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim bekleniyor. Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmaları devam ediyor. Görüşmelerini sürdüren Fransız hocanın, küme düşmesi kesinleşen Göztepe'den Halil Akbunar'ı listesine aldığı bildirildi. Milli futbolcunun kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Oyuncunun, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray'ın 11 Haziran'daki seçimin ardından Halil için girişimde bulunması bekleniyor.



DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS



2020/21 sezonuna damga vuran Halil Akbunar, Süper Lig'de toplam 40 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol 13 asist olmak üzere 22 kez skora katkı verdi. Halil bu sezon ise sarı kırmızılı formayla 32 kez sahada yer aldı. 28 yaşındaki sağ kanat bu maçlarda şimdiye kadar 4 gol ve 7 asist üretti.





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