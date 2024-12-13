Mücadelede Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer 45+1 dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Berke Özer'in yerine Muhammed Birkan Tetik oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgiye göre arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Berke Özer'in MR'ı çekilecek.

Berke Özer, 2-2 biten Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezonun kurtarış rekorunu kırmıştı.



EMRE MOR İLK KEZ





Trendyol Süper Lig'în 16. haftasında Kasımpaşa, Eyüpspor'u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikadave 82. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte üç maç sonra kazanan Kasımpaşa, puanını 19'a yükseltti. Eyüpspor ise 26 puanda kaldı.Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa, Başakşehir'e konuk olacak. Eyüpspor ise Fenerbahçe'yş konuk edecek.Öte yandan Eyüpspor'da top koşturan Emre Mor, 63. dakikada Halil Akbunar'ın yerine oyuna girdi ve bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile ikas Eyüpspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.24. dakikada gelişen atakta Emre Akbaba ile verkaç yapan Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top uzak köşeden auta çıktı.28. dakikada orta sahada topu kontrol eden Winck'in sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.38. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Fall'ın yerden vuruşunda, kaleci Berke Özer topu ayaklarıyla kornere çeldi.Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi.48. dakikada Eyüpspor'da Caner Erkin'in sol iç kulvardan kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye yönelen topu kaleci Gianniotis kornere çeldi.52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Winck'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Hajradinovic'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.57. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Brekalo'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti.77. dakikada sağ kanattan Winck'in ceza sahasına ortasında, penaltı noktası yakınından Brekalo'nun yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.82. dakikada Kasımpaşa ikinci golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Fall'ın pasıyla ceza sahasına giren Hajradinovic, topu penaltı noktası yakınındaki Barak'a çıkardı. Bu oyuncunun dönerek sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.89. dakikada Emre Mor'un ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Bruno'nun ceza sahası içinden çektiği şutta, kaleci Gianniotis'in müdahale ettiği top kornere gitti.90+1. dakikada Brekalo'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Barak'ın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleciye çarparak kornere çıktı.Mücadeleyi Kasımpaşa, 2-0 kazandı.Recep Tayyip ErdoğanHalil Umut Meler, Murat Şener, Bersan DuranGianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 90+5 Sadiku), Fall, Hajradinovic (Dk. 87 Cafu), Aytaç Kara (Dk. 71 Barak), Brekalo (Dk. 90+5 Sadık Çiftpınar), Da Costa (Dk. 71 Erdem Çetinkaya)Berke Özer (Dk. 45+1 Muhammed Birkan Tetik), Tayfur Bingöl (Dk. 81 Bruno), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 62 Saiz), Halil Akbunar (Dk. 63 Emre Mor), Ahmed Kutucu, Ampem (Dk. 46 Vezo), ThiamDk. 57 Brekalo, Dk. 82 Barak (Kasımpaşa)Dk. 20 Brekalo, Dk. 44 Rodrigues, Dk. 80 Erdem Çetinkaya (Kasımpaşa), Dk. 73 Ahmed Kutucu, Dk. 80 Claro (ikas Eyüpspor)