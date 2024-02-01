Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, NBA'in sezon ödülleri için koştuğu 65 maç şartını "aptalca bir kural" olarak nitelendirdi.



Halihazırda bu sezon 13 maç kaçıran ve beş maç daha kaçırırsa herhangi bir NBA ödülü adaylığına hak kazanamayacak olan Haliburton, bu kuralla aynı fikirde olmadığını söyledi:



"Ligdeki pek çok oyuncu gibi bunun aptalca bir kural olduğunu düşünüyorum, ancak takım sahiplerinin istediği bu. Bizler de oyuncular olarak işimizi yapıp, imkanımız olursa 65 maç oynamalıyız. Bu maçlarda oynayabilmek için vücuduma iyi bakmam gerekiyor. Ligdeki başka oyuncuların da aynı durumla karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz. Yeter ki takım sahipleri mutlu olsun."



Haliburton'ın geçtiğimiz yaz imzaladığı maksimum çaylak kontratı uzatması, 2024-25 sezonunda başlayacak ve maaş tavanının %25'ini kaplayacak. Bu miktarın şu anda 2024-25 sezonu için 35,25 milyon dolar, beş yıllık anlaşmada ise 204,5 milyon dolar olacağı öngörülüyor.



Haliburton herhangi bir All-NBA takımına seçilirse, anlaşması maaş sınırının %30'unu kapsayacak. Bu miktarın ise 2024-25'te 42,3 milyon dolar, beş yılda ise 245,3 milyon dolar olacağı öngörülüyor.



