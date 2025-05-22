Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Tyrese Haliburton, Doğu Konferansı Finalleri ilk maçında New York Knicks'e karşı 138-135'lik uzatmalı galibiyette 31 sayı ve 11 asistlik performans sergiledi. Ancak maç sonrası gündem, Haliburton'un ikonik kutlamasıydı.



Maç sonunda skoru eşitleyen uzun mesafeli atışı potaya yollayan Haliburton, efsanevi Pacers oyuncusu Reggie Miller'ın Madison Square Garden tribünlerine yaptığı "boğulma" (choke) işaretini yeniden canlandırdı.



Haliburton bu jestin planlı olmadığını vurgulayarak, "Bunu planlamıyordum. Herkes yapmamı istedi ama o anın doğru hissettirmesi gerekiyordu. Ve o anda doğru geldi," ifadelerini kullandı.



Atışın ilk başta üç sayılık olduğu düşünülse de, hakemler ayak çizgide olduğu için iki sayılık olarak değerlendirdi. Haliburton da bunu kutlama sırasında öğrendiğini söyledi.



Indiana, normal sürenin bitimine üç dakika kala 14 sayı gerideyken Aaron Nesmith'in kritik dış atışlarıyla geri döndü. Nesmith, 9'da 8 üçlük isabetiyle toplamda 30 sayı üretti. Haliburton, "Hem hücumda bunu yapıp hem de 30 dakika boyunca Jalen Brunson'u savunmak büyük iş," sözleriyle takım arkadaşını övdü.



Obi Toppin'in smacı ve Andrew Nembhard'ın uzatmadaki sayı katkısıyla galibiyet geldi. Haliburton, "Çok sayıda oyuncumuz katkı verdi. Takımımla gurur duyuyorum," dedi.



Haliburton ile Knicks'in yıldızı Jalen Brunson arasındaki kişisel rekabet ise dikkat çekmeye devam ediyor. FIBA Dünya Kupası ve geçtiğimiz yılki play-off'lardan gelen bir geçmişi olan ikili, parkede sık sık karşı karşıya geliyor.



"Onunla rekabet etmek harika. Çok özel bir oyuncu. Bu seviyede mücadele etmek gerçekten özel," diyen Haliburton, takımın oyun temposunun Knicks'i yıprattığını da vurguladı: "Bizim kimliğimiz bu. 48 dakika boyunca rakibi yormaya çalışıyoruz."



Pacers, seride 1-0 öne geçti. İkinci maç Cuma gecesi New York'ta oynanacak.



