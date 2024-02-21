Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Detroit Pistons'ın 2020 NBA Draft'ında kendisinden önce Killian Hayes'i seçmesine inanamadığını söyledi.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks'la yaptığı röportajda Haliburton, takımların kendisini Draft'ta pas geçmesiyle işlerin kişiselleştiğini ve point guard ihtiyacı olan Pistons'ın kendisini seçmemesi karşısında şok geçirdiğini belirtti:



"Pistons'ta bir oyun kurucuya ihtiyaçları olduğunu biliyordum. Zaten Draft'taki en iyi oyun kurucu olduğumu da düşünüyordum çünkü ESPN'de mevcut en iyi oyuncular arasında anılıyordum. Bir, iki ve üçüncü olarak sırasıyla Anthony Edwards, James Wiseman ve LaMelo Ball seçilmişti.



Bundan sonraki en iyi oyuncu bendim fakat kamera bizim odayı çektiğinde, Killian Hayes'i göstermişti ve ben de 'Ne?' demiştim. O an sinirlenerek 'Bir oyun kurucuya ihtiyaçları var ve beni seçmiyorlar mı?' diye düşünmüştüm. En çok bu durumu kişisel aldığımı rahatlıkla söyleyebilirim."



Tyrese nihayet 12. sırada Sacramento Kings tarafından seçilmiş ve çaylak sezonunda 13.0 sayı, 5.3 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla yıldız potansiyelini göstermişti.





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