Hakkarigücü'ne, ligden çekilen Onvo Hatayspor'dan 4 transfer

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ligden çekilen Onvo Hatayspor'dan biri yabancı 4 futbolcuyu transfer etti.



Ligi 22 puanla tamamlayarak play-off'ta Fenerbahçe ile eşleşen Hakkarigücü, 1. tur maçları öncesi eksik mevkilere yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.



Sezon başında transfer edilen Zambiyalı Margeret Belemu ve şubatta takıma katılan Kenyalı Phoeby Okech Owiti ile yollarını ayıran mavi-beyazlı ekip, depremlerin ardından ligden çekilme kararı alan Onvo Hatayspor'dan Burkino Fasolu 23 yaşındaki sağ kanat Nana Juilette, sol bek Seval Akbulat (21), sol kanat Aybüke Aykul (23) ve sağ kanat Nazmiye Aytop'u (28) kadrosuna dahil etti.



Depremler nedeniyle yaşanan yıkımlar, can kayıpları ve takımın ligden çekilmesinin üzüntüsünü yaşayan futbolcular, kente gelerek takımla çalışmalara başladı.



- "Hatay'ı kalbimde yaşıyorum"



Transfer sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Aybüke Aykul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübünün afetten sonra ligden çekildiğini, yaşananlardan dolayı yüreğinde büyük bir burukluğun olduğunu söyledi.



Hayatını kaybeden binlerce kişinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Aykul, şöyle konuştu:



"Hatay içimde büyük bir yara. Çok güzel bir şehirdi. Oranın bir sözü vardır. 'Asi şehrin asi insanları' diye. Her zaman tek yürek, dimdik ayakta kalacaklarına inanıyorum. Hatay'ı kalbimde yaşıyorum. Umarım bir an önce ayağa kalkarız. Bunu sadece Hatay için değil, diğer iller için de söylüyorum. Millet olarak bunu da atlatacağımıza inanıyorum. Biz de bazı arkadaşlarımızla buraya geldik. Hakkarigücü'nü uzun yıllardır tanıyorum. Hava şartları biraz zor ama ortamı, insanları iyi. Bu formayı giyiyorsak artık buranın başarısı için ter dökme zamanı. Önümüzde önemli iki maç var. O maçlarımızı alıp önümüze bakmak istiyoruz."



Seval Akbulat da bir yıldan bu yana Hatayspor'da top koşturduğunu, depremden önce de Ankara'ya döndüğünü anlattı.



Orada da depremi hissettiklerini belirten Akbulat, "Ülkemize geçmiş olsun. Biz de buraya geldik. Hakkarigücü yıllardır ligde iyi durumda olan bir takım. Hakkari deplasmanları rakipleri tedirgin eder. Burası çok güzel bir yer. Umarım güzel başarılar elde ederiz. Gelir gelmez çok iyi karşılandık. Hersek sıcakkanlı. Güzel bir arkadaşlık ortamı oluşturacağımıza inanıyorum. Yabancı futbolcularımız da çok iyi. Play-off'ta da elimizden geleni yapacağız. Hakkari'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Eski takımının ligden çekilmek zorunda kalmasının üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Nazmiye Aytop ise bazı arkadaşlarıyla Hakkarigücü'ne transfer olma kararı aldıklarını bildirdi.



Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Aytop, "Şu anda play-off maçlarına hazırlanıyoruz. Buranın iklim şartları zor. Biz de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Takımdaki herkes işine odaklı. Arkadaşlık ortamı, olanakları gayet iyi. Hatayspor'dan 4 arkadaşımızla buraya geldik. Onun avantajını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Juilette de kenti çok beğendiğini ve burada olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.



- "Hedefimize odaklandık"



Yardımcı antrenör Cihat Doğan ise play-off birinci turun ilk maçında 16 Nisan'da Fenerbahçe ile kendi sahalarında karşılaşacaklarını belirtti.



Takımdan giden ve gelen futbolcuların olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:



"Ekip olarak bir araya gelip takımı analiz ediyoruz. Transfer ihtiyacı duyduğumuz mevkiler için sporcu aramaya başladık. Şu an 5 futbolcuyu kadroya dahil ettik. Transferlerimiz çok yönlü oyuncular. Bize güç katacaklarını düşünüyorum. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapıp rakibimizi yenmek istiyoruz. Bizim için takım fark etmiyor. Sadece kendimize odaklandık ve gücümüzün farkındayız. Brezilyalı kalecimiz de gayet iyi. Halkımız takımı çok seviyor ve bizden beklentileri büyük. Play-off'a odaklandık."





