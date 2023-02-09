Hakkari'den giden ekipler biri bebek 3 kişiyi kurtardı

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altında kalanların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Çalışmalara destek sağlamak amacıyla Hakkari'den deprem bölgesine sevk edilen ve Hatay'da görevlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma ekibi ile 112 Acil Sağlık görevlileri, Odabaşı Mahallesi Gülen Sokak'a yönlendirildi.



Binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, yabancı uyruklu anne ve 2 yaşındaki bebeğini depremden 59 saat sonra yaralı kurtardı.



Ekipler, aynı mahalledeki Nilüfer Apartmanı'nda da Kübra Sarıçiçek'i 69 saat sonda enkazdan sağ çıkardı.



Ambulanslara taşınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.





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