Hakim Ziyech'in menajerinden flaş teklif!

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Cimbom 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ile beklenmedik ayrılık yaşayabilir. Faslı yıldızın menajeri sarı kırmızılılara flaş bir teklifle geldi.

, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech'in menajerinden flaş teklif!
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06 Temmuz 2024 12:42
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Geride bıraktığımız günlerde Galatasaray ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Hakim Ziyech ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi.

MENAJERİNDEN SÜRPRİZ ÖNERİ

Faslı yıldızın menajerinin, Sarı-Kırmızılı yetkililerle yaptığı son görüşmede sürpriz bir öneride bulunduğu öğrenildi.

Ziyech'in menajerinin, Cimbom'a Körfez'den 7.5 milyon Euro değerinde bir teklif getirebileceğini söylediği öğrenildi.

CAZİP TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK

Takvim'in haberine göre Galatasaray, tecrübeli futbolcu için gelecek cazip teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un da iyi bir teklif gelmesi halinde 31 yaşındaki yıldızın satışına onay verdiği kaydedildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Ziyech geçen sezon Galatasaray'da 23 mücadeleye çıktı. Ziyech bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asiste imza attı.

Öte yandan Ziyech'in Galatasaray'da 2 milyon 850 bin Euro yıllık ücret kazanacağı ifade edilmişti.

Galatasaray'ın bedelsiz transfer ettiği Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nda ise 62 maçta oynadı ve 23 gol attı. 

 
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