Hakim Ziyech: "Gurur duyuyorum"

Galatasaray'da Hakim Ziyech, Manchester United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Hakim Ziyech: 'Gurur duyuyorum'
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29 Kasım 2023 23:08
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Galatasaray'da Hakim Ziyech, Manchester United maçı sonrası açıklama yaptı.

Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "Mutluyum. Bu tarz bir maçta 'maçın oyuncusu' seçildiğim için gurur duyuyorum." dedi.

Hakim Ziyech, "Bu tarz maçlarda oynamayı seviyorum. Bu tür maçlarda daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Parken'e final maçına gidiyoruz. Elimizden geleni ve gerekeni yapıp bu gruptan çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Maça bakarsanız görürsünüz, taraftarımız bizi nasıl harika destekliyor. Atmosfer müthişti. Her maçta aynı atmosfer var." ifadelerini kullandı.

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