NBA, Sacramento Kings başantrenörü Mike Brown'ın "maç sırasında bir hakemi agresif bir şekilde takip ettiği" gerekçesiyle 35 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Ceza, Kings'in geçtiğimiz Pazar günü Brooklyn Nets'e karşı oynadığı maçın ikinci çeyreğinde, Brown'ın Nets guardı Ben Simmons'a bir pozisyonda faul çalınmaması nedeniyle öfkelenmiş olmasından kaynaklandı.



Simmons, mevzubahis pozisyonda Kings guardı Colby Jones'un hızlı hücumda yaptığı smaç girişimine engel olmuş ve Jones'u yere düşürmüştü.



Başlangıçta, bariz temas olmasına rağmen temiz bir blok olarak değerlendirilen pozisyon, Brooklyn için kaçırılan bir smaç ve ardından üç sayılık bir atışla sonuçlanmıştı.



Olayın videosunda Brown'ın, Nets'in basketinden sonra hakem Scott Twardoski'yi sahada takip ettiği ve faul çalmadığı için kendisini azarladığı görüldü. Brown'ın bu çıkışı, teknik faul almasına sebep oldu.



Hakemlere karşı tutumundan daha önce de lig tarafından cezalandırılmış olan Brown, Aralık 2022'de bir hakeme "agresif bir şekilde küfürlü dil kullandığı" için 25 bin dolar para cezası almıştı.



Brown ayrıca daha yakın bir zamanda, Ocak 2024'te, bir hakemi "agresif bir şekilde takip ettiği" ve maç sonrası açıklamaları sırasında hakemi eleştirdiği için 50 bin dolar ceza almıştı.



