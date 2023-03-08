Hakeme şiddet uygulayan futbolcuya ömür boyu men cezası

Suriye Futbol Federasyonu tarafından El-Jaish takımında forma giyen milli takım eski kaptanı Ahmed el-Saleh'e ömür boyu men cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakeme şiddet uygulayan futbolcuya ömür boyu men cezası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2023 20:57
Suriye Futbol Federasyonu, maç sırasında hakeme fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle El-Jaish takımında forma giyen milli takım eski kaptanı Ahmed el-Saleh'e ömür boyu men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Suriye 1. Futbol Ligi'nde El-Jaish ile El-Wathba takımları arasında geçen hafta oynanan maç sırasında kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle hakeme fiziksel saldırıda bulunan ve hakaret eden Ahmed Al-Saleh hakkında açılan disiplin soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.

Spordan ömür boyu men cezası alan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun, karara itiraz hakkı bulunmuyor.

Daha önce kaptanlığını da üstlendiği Suriye Milli Takımı'nda 54 maçta görev alan Ahmed el-Saleh, 2 gole imza atmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery