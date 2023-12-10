Hakan Yakın: ''Şansımız yanımızda değildi''

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktör Hakan Yakın, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Yakın, maçta pozisyon bulamadıklarını belirterek, "Başlangıçta istediğimiz oyunu oynayamadık. Daha sonra devre arasına kadar daha iyi oynamaya başladık. Devreye eşitlikle gittik. İkinci devre rakibe pozisyon vermedik ancak kendimiz de pozisyon bulamadık. Ligde alt sıralarda olduğumuz için bazen istediğimiz gibi sonuçlar alamıyoruz." ifadelerini kullandı.



İki takımında beraberlikten memnun olabileceğini söyleyen Yakın, "Aslında iki takımda 0-0'dan memnun olurdu. Geçen maçlarda olduğu gibi bu maçta da şansımız yanımızda değildi. Son anda yediğimiz golle yenilmek oyuncularımızın moralini bozdu. Önümüze ve oyuncularımızın morallerini düzeltmeye bakacağız. Maçtan maça hazırlayacağız takımı. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



İstanbulspor'u gelecek haftalarda zorlu maçlar beklediğinin hatırlatılması üzerine ise Yakın, "Önümüzde zorlu 3 maç var. Bu 3 maçtan çıkarabileceğimiz maksimum puanı çıkarmak istiyoruz. Sonrasında ise transfer gerekiyorsa oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



