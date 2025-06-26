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Hakan Safi: "Böyle taraftar görmek istiyoruz"

Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, üç kupalık sezonun ardından futbolda da şampiyonluk sözü vererek, "Böyle taraftarla her şey mümkün" dedi.

calendar 26 Haziran 2025 00:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hakan Safi: 'Böyle taraftar görmek istiyoruz'
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Fenerbahçe Beko'nun Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından kulüp yöneticisi Hakan Safi, hem sezonu hem de taraftar desteğini değerlendirdi.

"FENERBAHÇE KUPALARA ALIŞTI"

Sezonun üç kupayla tamamlanmasının önemine vurgu yapan Safi, "Bu sene basketbolda 3 kupa aldık. Hocamıza teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir başarı. Hepsini kutluyoruz, alınlarından öpüyoruz. 3 kupayı sahaya çıkardık, taraftarımız çok mutlu oldu. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe kupalara alışmıştır." dedi.


"FUTBOLDA DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin hedeflerinin sadece basketbolla sınırlı olmadığını belirten Safi, "Tüm branşlarda olduğu gibi futbolda da gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe'nin dünya kulübü olduğunu bir kez daha gösterdik. 12 branşta ilerliyoruz. Başkanımızın vizyonuyla Fenerbahçe emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE TARAFTARLA HER ŞEY MÜMKÜN"

Taraftara özel bir teşekkür gönderen Safi, "Taraftarımız bizi bağrına bastı, basketbolcuları bağrına bastı. Böyle taraftar görmek istiyoruz. Böyle taraftarla yola çıkmak istiyoruz. Böyle taraftar olduğu sürece futbolda da çok güzel işler yapacağız. Bize inanmaya devam etsinler. Seneye futbolda şampiyon olacağız inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.


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