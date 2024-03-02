Hakan Kutlu: "Bu maçta 5 eksiğimiz vardı"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu berabere biten Kocaelispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Kutlu: 'Bu maçta 5 eksiğimiz vardı'
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02 Mart 2024 22:54
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, futbolcuların iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, seyircileri önündeki maça kazanmak için çıktıklarını dile getirdi.

Ligin ikinci yarısında iyi sonuçlar aldıklarını anlatan Kutlu, "Ligin ikinci yarısında gerçekten iyi futbol oynayıp, güzel sonuçlar alıyorduk. Bugün de aslında kazanmak istedik. Oyuncularım 90 dakika ellerinden gelen her şeyi yaptı. Rakibimize verdiğimiz tek bir gol pozisyonu sayabilirim. Başka gol pozisyonu hatırlamıyorum." dedi.

Kutlu, kendilerinin de önemli pozisyonu olmadığını dile getirerek, "Belki Eren'in son dakikada atamadığı ve Furkan'ın son anda vuramadığı bir top vardı. Pozisyonsuz ama büyük mücadeleye sahne olan bir maçtı. Rakip, şampiyonluk için çok deneyimli oyunculardan kurulu, lig üçüncüsü olan bir takım. Bu maça 5 tane ilk 11 oyuncumuzdan eksik başladık. Yerlerine oynayan oyuncular gerçekten çok iyi mücadele ortaya koydu. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Kutlu, "Oyuncular büyük mücadele veriyor. Bu sakatlıklar normal. Bugüne kadar hiç sakat vermedik. Son 15 gün 4-5 tane sakat verdik. Milli maç arasına kadar iyi puan toplayıp, ondan sonra tam kadro döneriz." ifadelerini kullandı.

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