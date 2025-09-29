29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
0-09'
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-124'
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-08'

Hakan Kutlu: "Bize galibiyeti aşıladılar"

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenen Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2025 21:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor'un yıllar sonra 1. Lig'e yükseldiğini söyledi.

Yeni bir kadro kurup alt ligden de bazı oyuncularla yola devam ettiklerini aktaran Kutlu, alt ligden gelen 7-8 futbolcuyu her maç kullanmaya çalıştıklarını anlattı.


Bu futbolcuların gelişim sürecini çok iyi geçirdiğini ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Bodrumspor maçında istemediğimiz mağlubiyet aldık ama çok güçlü takımlarla oynuyoruz. Başkana özel bir teşekkür gerekiyor bu maçta. Bir hafta boyunca inanılmaz bir mesai yaptı. Arkamızda olduğunu herkese hissettirdi. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni bir lig, zor bir lig. Çok zor bir fikstürle başladık. Bugün inanılmaz bir duruş sergilediler. 950 milyon harcayan bir takıma karşı 250-300 milyon harcayan bir takımın mücadelesiydi ama yürek kazandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlara helal olsun. Yolumuz uzun ama ne yaptığımızı biliyoruz. Bu süreçte arkamızda olan herkese teşekkür ediyorum."

Önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Kutlu, "İnşallah bu galibiyet şehirdeki birlikteliği daha da artıracak. Burada taraftarımıza parantez açmak istiyorum. 3 maçtır taraftarımızdan yoksun oynuyoruz. Bugün oyuncularım da ben de buranın nasıl bir futbol şehri olduğunu gördük. Gerek maça gelirken, gerek maçtaki atmosfer. Çok önemli bir taraftar kitlesi var. Bu takımı inanılmaz bir şekilde sahipleniyorlar. Maça gelirken bile bize o galibiyeti aşıladılar. Maçtaki tutumları, davranışları, maçı bir dakika bile bırakmamaları, yanımızda olmaları çok önemli. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
