Hakan Kutlu: 'Bize galibiyeti aşıladılar'

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor'un yıllar sonra 1. Lig'e yükseldiğini söyledi.Yeni bir kadro kurup alt ligden de bazı oyuncularla yola devam ettiklerini aktaran Kutlu, alt ligden gelen 7-8 futbolcuyu her maç kullanmaya çalıştıklarını anlattı.Bu futbolcuların gelişim sürecini çok iyi geçirdiğini ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:Önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Kutlu,ifadelerini kullandı.