Hakan'dan sakatlık açıklaması!

A Milli Takım kaptanıı Hakan Çalhanoğlu, Galler ile 0-0 biten maçın ardındna açıklamalarda bulundu.



İkinci yarının başında yerini İsmail Yüksek'e bırakan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok maç trafiği olduğu için dinlenme sürecim az oluyor. Sakatlığımdan 2 hafta sonra döndüm. Yine aynı yerim ağrıdı, batmaya başladı. Risk almak istemedim, yarın bakacağız MR'da. Tam hazır değilim." dedi.



Hakan Çalhanoğlu, "Futbolda böyle şeyler oluyor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık, onları çok sıkıştırdık ama olmadı. Yolumuza bakmamız gerekiyor." diye konuştu.



Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltı için, "Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir, bizi onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim, arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız." sözlerini sarf etti.



