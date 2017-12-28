İtalya Serie A takımlarından'ın formasını giyen 23 yaşındaki Milli futbolcu, takımdan ayrılıp Galatasaray veya Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.İtalya Kupası'nda ezeli rakipleri Inter'i eledikleri maçın ardından konuşan Çalhanoğlu, ''Hakkımda çıkan dedikodular doğru değil.ve kanıtlamam gereken şeyler var.'' sözlerini kullandı.Ayrılmayı düşünmediğini belirten Milli futbolcu, ''İtalyanca öğrenmeye başladım. İtalya'da hayat çok güzel. Tabii ki her zaman oynamak çok kolay olmuyor ama bu, başka bir takıma gideceğim anlamına gelmiyor. Daha çok oynama şansının geleceğine inanıyorum. Ben de kendimi gösterme şansı bulacağım'' şeklinde konuştu.