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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Milan'ın Milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, hakkında çıkan ayrılık dedikoduları hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!
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28 Aralık 2017 18:07
İtalya Serie A takımlarından Milan'ın formasını giyen 23 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrılıp Galatasaray veya Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya Kupası'nda ezeli rakipleri Inter'i eledikleri maçın ardından konuşan Çalhanoğlu, ''Hakkımda çıkan dedikodular doğru değil. Sadece 6 aydır buradayım ve ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var.'' sözlerini kullandı.

''KENDİMİ GÖSTERECEĞİM''

Ayrılmayı düşünmediğini belirten Milli futbolcu, ''İtalyanca öğrenmeye başladım. İtalya'da hayat çok güzel. Tabii ki her zaman oynamak çok kolay olmuyor ama bu, başka bir takıma gideceğim anlamına gelmiyor. Daha çok oynama şansının geleceğine inanıyorum. Ben de kendimi gösterme şansı bulacağım'' şeklinde konuştu.



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