Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşından Mourinho itirafı!

2016 yılında Borussia Dortmund'dan 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a gelen Henrikh Mkhitaryan, İngiliz devinde beklenen performansı sergileyememişti.



Ermenistanlı futbolcu 2 yıl sonra Alexis Sanchez takasıyla bir başka Premier Lig devi Arsenal'a transfer olmuştu.



2022 yılından bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter'de top koşturan Henrikh Mkhitaryan otobiyografisinde Jose Mourinho ile yaşadıklarını anlattı.

Portekizli teknik adamın kendisine mobbing uyguladığını ifade eden yıldız isim şu ifadeleri kullandı:Şimdilerde 36 yaşında olan Henrikh Mkhitaryan, United formasıyla çıktığı 63 maçta 13 gol - 11 asistlik performans sergiledi.