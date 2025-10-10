Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşından Mourinho itirafı!

2016 yılında Borussia Dortmund'dan 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a gelen Henrikh Mkhitaryan, İngiliz devinde beklenen performansı sergileyememişti.
Ermenistanlı futbolcu 2 yıl sonra Alexis Sanchez takasıyla bir başka Premier Lig devi Arsenal'a transfer olmuştu.
2022 yılından bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter'de top koşturan Henrikh Mkhitaryan otobiyografisinde Jose Mourinho ile yaşadıklarını anlattı.
"HER GECE MESAJ ATIYORDU, BEN DE AYNI CEVABI VERİYORDUM"
Portekizli teknik adamın kendisine mobbing uyguladığını ifade eden yıldız isim şu ifadeleri kullandı:
"Mourinho'ya sabrım tükenmişti, Ona dedim ki, 'İki yıldır beni eleştiriyorsun, sen bir **tsün! O da bana 'Seni bir daha asla görmek istemiyorum' dedi. Antrenmanda tek kelime etmiyordu ama her gece 'Git de Alexis'i alayım' diyerek beni aşağılayacak şekilde mesaj atıyordu."
"Her gece WhatsApp'tan 'Miki git buradan' diyordu, işler iyice kötüye gitmişti. Ben de hep aynı cevabı kopyalayıp yapıştırıyordum: 'Gidersem doğru takımı bulmam gerek, yoksa yaza kadar bekleyeceğim."
"Ocak ayı civarında mesajı 'Miki, lütfen git de Alexis'i alabileyim' şeklinde değişti. Sonra benim cevabım da değişti. Ona 'Seni memnun etmek için gitmiyorum ve yalvarıyorum, lütfen bana mesaj atmayı bırak. İstersen Mino (Raiola) ile konuş' demeye başladım."
PERFORMANSI
Şimdilerde 36 yaşında olan Henrikh Mkhitaryan, United formasıyla çıktığı 63 maçta 13 gol - 11 asistlik performans sergiledi.