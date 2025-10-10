10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşından Mourinho itirafı!

Inter forması giyen Henrikh Mkhitaryan, Manchester United'da beraber çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

calendar 10 Ekim 2025 13:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşından Mourinho itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2016 yılında Borussia Dortmund'dan 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a gelen Henrikh Mkhitaryan, İngiliz devinde beklenen performansı sergileyememişti.

Ermenistanlı futbolcu 2 yıl sonra Alexis Sanchez takasıyla bir başka Premier Lig devi Arsenal'a transfer olmuştu.

2022 yılından bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter'de top koşturan Henrikh Mkhitaryan otobiyografisinde Jose Mourinho ile yaşadıklarını anlattı.



"HER GECE MESAJ ATIYORDU, BEN DE AYNI CEVABI VERİYORDUM"

Portekizli teknik adamın kendisine mobbing uyguladığını ifade eden yıldız isim şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho'ya sabrım tükenmişti, Ona dedim ki, 'İki yıldır beni eleştiriyorsun, sen bir **tsün! O da bana 'Seni bir daha asla görmek istemiyorum' dedi. Antrenmanda tek kelime etmiyordu ama her gece 'Git de Alexis'i alayım' diyerek beni aşağılayacak şekilde mesaj atıyordu."

"Her gece WhatsApp'tan 'Miki git buradan' diyordu, işler iyice kötüye gitmişti. Ben de hep aynı cevabı kopyalayıp yapıştırıyordum: 'Gidersem doğru takımı bulmam gerek, yoksa yaza kadar bekleyeceğim."

"Ocak ayı civarında mesajı 'Miki, lütfen git de Alexis'i alabileyim' şeklinde değişti. Sonra benim cevabım da değişti. Ona 'Seni memnun etmek için gitmiyorum ve yalvarıyorum, lütfen bana mesaj atmayı bırak. İstersen Mino (Raiola) ile konuş' demeye başladım."

PERFORMANSI 

Şimdilerde 36 yaşında olan Henrikh Mkhitaryan, United formasıyla çıktığı 63 maçta 13 gol - 11 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.