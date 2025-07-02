Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Inter'de yaşadığı kriz sonrası Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada yaptığı "Yolcu" şarkılı paylaşımıyla dikkat çekti.

calendar 02 Temmuz 2025 20:26 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 20:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
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Son günlerde Inter'de yaşanan gerginliklerin ardından Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter kaptanı Lautaro Martinez ile yaşadığı tartışmanın ardından takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Inter yönetimi, iki oyuncunun arasındaki buzları eritmek amacıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca takımın tecrübeli oyuncularının da bu süreçte devreye girdiği kaydedildi.

"YOLCU" ŞARKISIYLA PAYLAŞIM

Tüm bu gelişmelerin ardından Hakan Çalhanoğlu cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.


Eşi Sinem Çalhanoğlu'nun çocuklarıyla birlikte paylaştığı sessiz fotoğrafı Hakan Çalhanoğlu da kendi sosyal medya hesabında alıntıladı. Ancak milli futbolcunun, gönderisine "Yolcu" şarkısını eklemesi, oldukça dikkat çekti. Bu tercih, takipçileri arasında gündem oldu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol - 8 asistlik performans sergileyen milli yıldız, 3 bin 81 dakika sahada kaldı. 4 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 3 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 

 


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