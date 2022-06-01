Hakan Balta ile şampiyonluğa koşuyor!

Hakan Balta yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray U19 Takımı bugün şampiyonluk maçına çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hakan Balta ile şampiyonluğa koşuyor!
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01 Haziran 2022 11:39
Hakan Balta ile aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray U19 Takımı bugün şampiyonluk maçına çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Konyaspor U19 takımını ağırlayacak.

Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı kazandığı takdirde bitime bir hafta kala Beşiktaş'ın önünde zaferini ilan edecek.

2014, 2016 ve 2019 yıllarında mutlu sona ulaşan Galatasaray, U19 Ligi'nde 4. kupasını kaldıracak.

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