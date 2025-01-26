Hacı Arap Yaman, Artistic Grand Prix'de şampiyon

İzmir'de düzenlenen Artistic Grand Prix bilardo turnuvasında, Hacı Arap Yaman, şampiyon olarak tamamladı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı bilardo tesislerinde düzenlenen organizasyonda milli bilardocu Hacı Arap Yaman, final müsabakasında Fransız rakibi Bastien Panis'i 179-165 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı bilardo tesislerinde düzenlenen organizasyonda milli bilardocu Hacı Arap Yaman, final müsabakasında Fransız rakibi Bastien Panis'i 179-165 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.