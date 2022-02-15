Haaland Real Madrid'le anlaştı iddiası

21 yaşındaki yıldız oyuncu Erling Haaland'ın Real Madrid ile anlaştığı ve bu yaz veya 2023 yazında İspanyol ekibinin formasını giyeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Haaland Real Madrid'le anlaştı iddiası
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15 Şubat 2022 09:14
Dortmund'dan sonraki durağı merakla beklenen Erling Haaland'ın Real Madrid'le anlaştığı iddia edildi.

Bild'in haberine göre 21 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Madrid ile anlaşmaya vardığı kaydedilirken Norveçli futbolcunun bu yaz veya en geç 2023 yazında İspanyol ekibine imza atacağı ifade edildi.

Piyasa değeri yaklaşık 150 milyon euro olarak belirtilen Haaland'ın bonservisi için ise ne kadar ödeneceğine ilişkin bilgi verilmedi. Haaland'ın Dortmund ile olan sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.

Bundesliga'da bu sezon 14 maça çıkan Haaland 16 gol atıp 6 da asist üretti.

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