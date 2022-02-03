GZT Giresunspor, Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Karadeniz temsilcisi 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi alarak topladığı 26 puanla 16. sırada yer alıyor.
Yeşil beyazlı takım, Konyaspor karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, Yeni Zelanda Milli Takımı'na davet edilen Champness ile tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Karadeniz temsilcisi 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi alarak topladığı 26 puanla 16. sırada yer alıyor.
Yeşil beyazlı takım, Konyaspor karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, Yeni Zelanda Milli Takımı'na davet edilen Champness ile tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.